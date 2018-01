Bovespa acompanha NY e fecha em nível recorde O Índice Bovespa - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - encerrou a quarta-feira com recorde histórico, em 44.526 pontos, após alta de 2,12%. A pontuação também foi a máxima deste pregão, que superou até mesmo a maior marca verificada durante os negócios, que havia sido alcançada no dia 15 (44.263 pontos). O recorde de fechamento anterior foi registrado em 14 de dezembro, aos 43.754 pontos. Operadores comentam que as perspectivas favoráveis para a economia brasileira no próximo ano, com expectativa de corte de juros e situação fiscal controlada, e também o desempenho positivo das bolsas em Nova York garantiram os recordes na Bovespa. Às 19h, o índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - estava em alta de 0,80%, com pontuação recorde de 12.510 pontos. A Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - subia 0,72%. O índice da bolsa de Nova York está próximo de apresentar o seu melhor desempenho anual desde 2003. Mas os recordes não foram apenas na Bovespa e em Nova York. A Bolsa do México fechou em alta de 1,91%, com 26.196 pontos. O índice Merval, da Bolsa de Buenos Aires, subiu 29,03 pontos, ou 1,40%, e fechou com 2.089,32 pontos, também estabelecendo novo nível recorde. Risco e dólar O risco Brasil - taxa que mede a confiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País - está em queda de 5 pontos base, em 195 pontos base. Na mínima do dia até agora, o risco Brasil caiu a 194 pontos. Na máximo, ficou em 201 pontos base. O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,1460, em leve alta de 0,09%.