Bovespa: acordo com Bolsa de Londres A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e a London Stock Exchange (LSE - Bolsa de Londres) assinaram sexta-feira um convênio de cooperação com o objetivo desenvolver os mercados, melhorando os canais de comunicação. Pelos termos do acordo, as Bolsas irão trocar informações sobre ativos negociados na Bovespa e na LSE, incluindo detalhes de suspensão de papéis, medidas regulatórias e movimentação financeira. Cada bolsa deverá providenciar, periodicamente, dados relativos às operações e funcionamento de seus mercados. O acerto estabelece ainda assistência mútua. O convênio foi assinado em Londres, por Ian Salter, chairman da LSE, e Raymundo Magliano Filho, vice-presidente da Bovespa. As informações foram divulgadas pela Bolsa paulista.