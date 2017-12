Bovespa: alta antes da queda da Selic Bolsas americanas e cenário favorável garantiram alta da Bovespa de 1,44%, mas Petrobras caiu. A perspectiva para a semana que vem é de alta. A Bovespa encerrou a sexta-feira em alta de 1,44%, com volume financeiro de R$ 912 milhões. Na semana, acumulou alta de 5,21%. O cenário nos Estados Unidos, que está indicando uma desaceleração suave da economia, também favorece as bolsas norte-americanas. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, subiu 1,48% e a Nasdaq ganhou 1,58%. Na contramão do índice paulista, Petrobras PN amargou uma queda de 3,87%, fechando na mínima do dia. Analistas atribuem a queda a uma correção, porque o papel havia subido muito nos últimos pregões, e também à incerteza quanto ao preço de oferta das ações ordinárias na venda dos 28,48% a ser realizada pelo governo. No âmbito global, contudo, a bolsa vai bem. E poderá ir melhor ainda, pois estima-se que muito dos ganhos de operadores com ações ainda não voltaram à bolsa. Para encerrar o dia, o BC deu um presente ao mercado acionário, reduzindo a Selic para 17% ao ano.