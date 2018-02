Bovespa amplia alta nos últimos minutos e bate recorde O mercado brasileiro acompanhou Wall Street durante a maior parte do dia nesta terça-feira, mas ampliou as compras no final da tarde, fazendo a Bolsa de Valores de São Paulo fechar em novo recorde. O principal indicador da bolsa paulista avançou 0,5 por cento, para 57.659 pontos, superando o recorde anterior de 57.644 pontos, registrado na última sexta-feira, mesmo dia em que atingiu 57.982 pontos durante os negócios. O fechamento preliminar desta terça-feira indicava alta de apenas 0,21 por cento, mas algumas compras registradas após as 17h, em especial de Petrobras, ajudaram o Ibovespa a renovar sua máxima. O volume financeiro ficou em 4,5 bilhões de reais, pouco acima da média diária do ano de 4 bilhões de reais. As ações da Petrobras foram as mais negociadas e subiram 1,79 por cento. Na máxima do dia o barril do petróleo atingiu o maior nível desde agosto de 2006 em Nova York, mas encerrou em leve baixa. Outro destaque de alta foi Aracruz que exibiu valorização de 2,95 por cento depois que a empresa informou que vai reajustar a tonelada de celulose de eucalipto em 20 dólares em agosto. "A surpresa é boa, eu não estava esperando, acho que o mercado também não estava esperando aumento de preço. Acho que o setor já está reagindo bem a isso", disse Marcos Paulo Fernandes Pereira, analista do setor na corretora Fator. "Suzano é a que mais está subindo muito provavelmente porque agora no fim desse ano ela entra com capacidade nova e já vai entrar com preço melhor do que o mercado estava esperando", complementou. Suzano, que não pertence ao Ibovespa, avançou 3,95 por cento. VCP, que divulgou discreto aumento do lucro esta manhã e disse que também seguirá o aumento, subiu 1,21 por cento. WALL STREET As bolsas norte-americanas foram impulsionadas pelo otimismo em relação à temporada de resultados que acaba de começar e pela melhora da recomendação para a American Express, fazendo o Dow superar a marca dos 14 mil pontos. O índice, no entanto, perdeu um pouco de força perto do fim do dia, encerrando com ganho de 0,15 por cento, a 13.971 pontos. As notícias corporativas acabaram tendo mais peso que os dados econômicos divulgados esta manhã. Os números de inflação no atacado norte-americano vieram mistos, enquanto a produção industrial ficou levemente acima do esperado, reforçando a expectativa de que o juro norte-americano seja mantido no restante do ano. Entre os balanços que surpreenderam positivamente estiveram o da Merrill Lynch e Novellus .