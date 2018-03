Bovespa amplia ganhos e sobe mais de 2%

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) opera em alta desde o início do pregão desta terça-feira, 22, e às 16h33 subia 2,01%, aos 67.254 pontos. O índice abriu o pregão de hoje em alta e segue nessa trajetória, marcando a máxima de 67.283 pontos, alta de 2,06%, até este horário. O volume de negócios somava R$ 3,714 bilhões.

O governo dos Estados Unidos divulgou seu terceiro e último cálculo do Produto Interno Bruto do país, apontando alta de 2,2%. O número ficou abaixo das duas estimativas anteriores (a primeira era de 3,5%) e também das previsões de muitos analistas (que giravam em torno de 2,8%).

Por outro lado, a pesquisa sobre revendas de casas nos EUA surpreendeu positivamente economistas. Em dado anualizado, as revendas corresponderam, em novembro, a 6,54 milhões de moradias, acima dos 5,25 milhões previstos.

No Brasil, o Banco Central divulgou que prevê um crescimento de 5,8% do PIB no ano que vem, e a Receita informou que a arrecadação federal bateu recorde para meses de novembro, ao atingir R$ 72 bilhões.

(com Agência Estado)