Bovespa: analistas traçam perspectivas As análises dos principais especialistas do mercado financeiro não revelam até que ponto o Ibovespa - índice que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - pode recuar. Alguns, porém, afirmam em que patamar o Índice deveria estar. De acordo com o diretor de renda variável da BankBoston Asset Management, Júlio Ziegelmann, o Ibovespa deveria estar hoje em 17.800 pontos, o que significa uma rentabilidade de 36,73% em relação ao fechamento de ontem. Na semana passada, em entrevista ao correspondente Fábio Alves, o estrategista-chefe de investimentos e diretor-gerente de pesquisa de bolsas para América Latina do banco Goldman Sachs, Jorge Mariscal, afirmou que a instituição tem uma perspectiva de valorização de 40% para o Ibovespa, em dólar, nos próximos 12 meses. Segundo ele, em um cenário de ruptura na Argentina, haverá dias e, talvez, semanas em que as ações apresentarão uma queda ainda maior e acrescentou que, se isso acontecer, será uma oportunidade para comprar as ações brasileiras. Isso porque, nas crises anteriores de países emergentes, inclusive na desvalorização do real, o mercado brasileiro registrou recuperação forte nos preços dos ativos em curto espaço de tempo. Bovespa: qual é o fundo do poço? Apesar de traçarem projeções para o futuro, são poucos os analistas que reconhecem qual é o fundo do poço para a Bovespa, ou seja, até que ponto o Índice pode recuar para que a recuperação inicie-se. Uma análise técnica (gráfica) elaborada pelo especialista da Schahin Corretora, Roberto Rombenso, revelou que a próxima faixa de suporte importante da Bolsa situa-se entre os 12.500 e 12.050 pontos. Esta faixa sinaliza um intervalo de definição para a tendência, em que o valor do ativo pode recuar ainda mais ou iniciar um movimento de alta. Ontem o Ibovespa encerrou o dia em 13.018 pontos. O estudo é baseado em gráficos construídos a partir das séries históricas de cotações, procurando identificar padrões gráficos que sinalizem o comportamento futuro dos ativos. Neste estudo, Rombenso também analisou o índice futuro do Ibovespa. Segundo ele, sobre este ponto, o que mais chamou atenção foi a rapidez com que o Índice ingressou na faixa de suporte entre os 13.670 e 12.820 pontos, a partir do dia 17 de agosto. Rombenso também chama a atenção para outra análise gráfica, a do índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York. Segundo ele, o Índice está em uma fase de indefinição. "Se o índice cair abaixo dos 10.130 pontos, o próximo ponto importante de suporte está em 9.376 pontos", afirma. Isso significa que a queda na Bolsa de Nova York pode aprofundar-se ainda mais, o que poderá prejudicar o desempenho da Bovespa. Por outro lado, Rombenso destaca que, se o Índice Dow Jones superar os 10.400 pontos, a Bolsa de Nova York tem alta probabilidade de iniciar um movimento de alta significativo. Ontem o Índice Dow Jones terminou o dia em 10.220 pontos. Recomendação de investimento Independentemente do nível mais baixo ou mais alto que o Ibovespa pode atingir, os analistas são unânimes em afirmar que apenas o dinheiro que não tem uma data definida para resgate deve ser direcionado para a Bolsa. Desta forma, mesmo que o preço das ações recue ainda mais, o investidor poderá esperar o tempo necessário para que a Bolsa se recupere a atinja as expectativas de valorização. Não deixe de ver no link abaixo as dicas de investimento, com as recomendações das principais instituições financeiras, incluindo indicações de carteira para as suas aplicações, de acordo com o perfil do investidor e prazo da aplicação. Confira ainda a tabela resumo financeiro com os principais dados do mercado.