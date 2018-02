Bovespa atinge o 2º maior volume financeiro de sua história

A Bolsa de São Paulo atingiu no mês de outubro o segundo maior volume financeiro da sua história, aponta estudo da agência Economática divulgado nesta segunda-feira, 3. A Bovespa registrou no último mês uma média de US$ 3,690 milhões diários movimentados. O maior volume foi verificado em maio de 2008, quando a bolsa teve uma movimentação média diária de US$ 3,732 milhões.

Segundo a Economática, a Bolsa de São Paulo teve o pior resultado no período da crise global em dezembro de 2008, quando o volume financeiro foi de US$ 1,336.

Ações mais negociadas na AL

Em outubro, a Vale PNA foi a líder em ações mais negociadas na América Latina, deixando em segundo lugar a Petrobrás PN. A gigante da mineração no Brasil teve um volume financeiro médio diário de US$ 408,929 milhões. Na lista das vinte empresas com ações mais negociadas no último mês na América Latina, 18 estão no mercado financeiro brasileiro. Apenas as mexicanas America Movil (10ª colocada) e Cemex (20ª colocada) não são negociadas na Bovespa e figuram no ranking continental.