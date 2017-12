Bovespa atinge valor de mercado histórico de R$ 753 bilhões Segundo estudo da Economática, o valor de mercado das 260 empresas listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) atingiu ontem o maior patamar da história, de R$ 753,1 bilhões. As máximas anteriores haviam sido registradas nos últimos meses de setembro (260 empresas = R$ 736 bilhões) e agosto (256 companhias = R$ 696,7 bilhões). O valor de mercado da Bolsa apresentou crescimento de 11,7% desde dezembro passado, quando era de R$ 674,2 bilhões - relativo a 256 empresas. Conforme a consultoria, o ponto mais baixo atingido em 2004 foi em abril, com R$ 582 bilhões, correspondente a 237 companhias. O estudo considera os valores históricos atualizados pela inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), até agosto deste ano. Como a quantidade de empresas em cada mês é variável, a metodologia considera que a ação precisa ter registrado pelo menos um negócio no intervalo analisado. Quando a empresa não tem nenhuma negociação no mês, fica fora da pesquisa daquele período, retornando porém à amostra após se verificar pelo menos uma transação.