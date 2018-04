Bovespa avança 6,23 % em dois dias

A Bovespa fechou em alta de 1,21%, aos 51.918,20 pontos, ontem, após subir 4,96% no dia anterior. O índice paulista passou a subir 0,88% no mês e 38,26% no ano. O dólar teve a 4ª queda seguida, de 0,26%, a R$ 1,93 no balcão, apurando baixa 3,50% no período. Os mercados reagiram à melhora no fim da tarde das Bolsas em Nova York. O índice Dow Jones subiu 1,11% e o Nasdaq, 1,19%. Os investidores se animaram com a previsão do professor da Universidade de NY Nouriel Roubini sobre o fim da recessão nos EUA. Roubini disse que a economia do país deve sair da recessão por volta do final de 2009. No início deste ano, ele havia projetado que a recuperação norte-americana teria de esperar até 2010. Contudo, após o fechamento dos mercados, o professor informou, por meio de nota, que a recessão continuará até o final deste ano. Mais cedo, o crescimento da China e o aumento do lucro do banco JPMorgan, ambos no segundo trimestre, acima do esperado não conseguiram neutralizar preocupações com a delicada situação do credor norte-americano de pequenas e médias empresas CIT Group, e os investidores adotaram a cautela. O juro de janeiro de 2011 caiu a 9,76%. FRASE Fábio Romão Economista LCA Consultoria "Neste ano, devem ser criados 650 mil empregos, o que é coerente com um avanço do PIB de 0,5%. Há perspectiva de que a taxa de pessoas sem ocupação medida pela Pesquisa Mensal de Emprego atinja 7,6% em dezembro''