Bovespa: Bandeirante faz elétricas dispararem A oferta da Enerpaulo de compra da totalidade das ações da Bandeirante de Energia com um prêmio surpreendente de 81,5% sobre o preço médio dos últimos 20 pregões foi o destaque do dia na Bolsa. A ação preferencial da Bandeirante deu um salto de 62,79%, cotada a R$ 21,00, aproximando-se do preço da oferta (R$ 22,20). As demais ações do setor elétrico seguiram a tendência de alta, especulando sobre ofertas semelhantes com papéis de outras empresas. Tanto que, das oito maiores altas do Ibovespa, cinco foram de elétricas. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa)fechou em alta de 1,25%, com volume financeiro de R$ 691 milhões. A expectativa do mercado é de que o Brasil tenha sua avaliação pelas agências internacionais elevada, dadas as melhoras na conjuntura interna - crescimento com baixa inflação, e tendência de juros decrescentes, principalmente - o que atrairia um volume maior de investimentos estrangeiros (veja matérias relacionadas nos links abaixo). A Nasdaq - bolsa que negocia ações de empresas de alta tecnologia e informática em Nova Iorque - teve um aumento de 2,64%, compensando parte da queda de ontem, o que animou a Bovespa. O Dow Jones - Índice das ações mais negociadas da Bolsa de Nova Iorque - caiu 0,02%.