Bovespa bate recorde de negócios pela internet em fevereiro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) bateu vários recordes em fevereiro, além da maior pontuação. O home broker - sistema de negociação de ações pela internet - alcançou três novos recordes no mês passado: média diária de volume, com R$ 508,9 milhões; média diária de negócios, com 61.642; e número de investidores com ofertas colocadas, que chegou a 95.544. No total, a Bovespa registrou no mês passado volume total de R$ 75 bilhões. Um crescimento de 15,5% sobre os R$ 64,9 bilhões movimentados em janeiro. A média diária foi de R$ 4,2 bilhões e 129.003 negócios, ante R$ 3,1 bilhões e 113.741 negócios no mês anterior. As ações que registraram maior giro financeiro foram as preferenciais (PN, sem direito a voto) da Petrobras, com R$ 7,98 bilhões; Vale do Rio Doce PNA, com R$ 6,44 bilhões; Usiminas PNA, com R$ 2,53 bilhões; Bradesco PN, com R$ 1,91 bilhão; e as ordinárias (ON, com direito a voto ) da CSN, com R$ 1,63 bilhão. Desempenho das ações O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - encerrou o mês de fevereiro com queda de 1,6%, a 43.892 pontos. As ações que atingiram as maiores altas foram Arcelor BR ON (+13,05%); Embraer ON (+12,06%); Acesita PN (+11,97%); Usiminas PNA (+10,24%); e Submarino ON (+8,37%). No mesmo período, as maiores baixas foram registradas pelas ações Braskem PNA (-11,27%); Eletrobrás ON (-10,00%); TIM Part S/A ON (-9,69%); Pão de Açúcar PN (-9,57%); e Bradesco PN (-9,45%). Participações A Bovespa informa que as aplicações realizadas por investidores estrangeiros continuaram liderando a movimentação financeira em fevereiro, com participação de 36,43% do volume total, acima dos 32,9% registrados em janeiro. Os investidores institucionais ficaram com 26,42%, ante 28,4% no mês anterior; as pessoas físicas, com 22,13%, ante 26,0%; as instituições financeiras, com 13,37%, ante 9,4%; as empresas, com 1,50%, ante 3,1%; e outros com os mesmos 0,1% registrados em janeiro. A Bolsa listou 41 clubes de investimento em fevereiro. Desde o lançamento do programa de popularização, em setembro de 2002, foram criados 1.442 clubes. No total, a Bovespa encerrou o mês com 1.696 clubes listados. O patrimônio líquido totalizou R$ 9,9 bilhões e o número de cotistas, 134.143, segundo os últimos dados disponíveis, de janeiro.