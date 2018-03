Bovespa cai 3,41%; ganho em outubro limitou-se a 0,05%

O bom humor da véspera não se sustentou e fez a Bovespa fechar no vermelho e registrar uma ligeira alta em outubro. A bolsa acompanhou o movimento dos mercados acionários em Nova York, apesar dos indicadores econômicos norte-americanos terem vindo em linha com a expectativa do mercado, e alguns até melhor que o previsto, o balanço geral é negativo. O investidor ainda tem dúvidas sobre a consistência da recuperação econômica no mundo e, principalmente nos EUA.

Nesta sexta-feira, 30, a bolsa encerrou com queda de 3,41%, aos 61.545,50 pontos. Na máxima, atingiu 64.226,11 pontos e na mínima, 60.912,74 pontos. O giro financeiro somou R$ 7,11 bilhões. Os dados são preliminares. O índice paulista escapou de fechar outubro no vermelho nos instantes finais para registrar leve alta de 0,05%. Apesar do desempenho aquém do esperado, no ano a alta ainda é bastante robusta, de 63,90%, mostrando-se uma ótima opção de investimentos.

O operador de uma corretora paulista se diz surpreso com o movimento da bolsa nesta sexta e também com o da véspera. "Em três dias a gente viveu o ano inteiro. O mercado está muito confuso. Da mesma forma que o mercado potencializou a alta ontem (quinta-feira, 29) está potencializando a queda hoje (sexta-feira, 30). A única certeza que se tem é que o investidor está embolsando os ganhos", disse a fonte acrescentando que em momento de grande volatilidade é preciso ter cautela. "É difícil prever o que vai acontecer com a bolsa," ressaltou.

O mês de outubro foi marcado pela volatilidade, diante de indicadores econômicos em linha ou aquém do esperado. Aliás, volatilidade deve ser a palavra de ordem na próxima semana, em razão da divulgação de importantes indicadores aqui e lá fora. Nos EUA, o principal deles é o payroll de outubro e tem também a reunião de política monetária do FOMC. Internamente, o IBGE divulga a produção industrial de setembro.

Além disso, o mercado doméstico estará fechado na segunda-feira, em razão do feriado de Finados, enquanto os mercados mundiais irão operar normalmente. "Esse feriado vai trazer mais volatilidade aos negócios aqui. Na terça-feira quando a bolsa abrir vai refletir o que aconteceu na segunda-feira e também os indicadores do dia. Aja coração", brincou a fonte.

Em Wall Street, o índice Dow Jones caiu 2,51%, o S&P 500 perdeu 2,81% e o Nasdaq, -2,50%, pressionados pelos papéis de empresas ligadas às matérias-primas e do setor financeiro e pelos indicadores mistos sobre a economia norte-americana. Os gastos pessoais dos norte-americanos apresentaram queda de 0,5% em setembro ante agosto, no declínio mais acentuado desde dezembro do ano passado, porém em linha com a previsão de economistas. O índice de sentimento nos EUA medido pela Reuters e Universidade de Michigan caiu de 73,5 em setembro para 70,6 ao final de outubro, mas ficou acima da previsão de analistas, que era de queda para 69,8.

As bolsas europeias fecharam em baixa, devolvendo ganhos quando as ações dos setores ligados às commodities se enfraqueceram e depois ampliaram as perdas perto do fechamento, com os investidores mostrando um renovado receio em correr riscos. O FTSE 100 de Londres perdeu 1,81% e fechou a 5.044,55 pontos; o CAC-40 da Bolsa de Paris caiu 2,86% para fechar a 3.607,69 pontos e o índice DAX da Bolsa de Frankfurt perdeu 3,09% e fechou a 5.414,96 pontos. O IBEX35 da Bolsa de Madri caiu 2,30% e fechou a 11.414,80 pontos.

Em Nova York, o petróleo para dezembro caiu 3,59%, a US$ 77,00. A queda da commodity puxou as ações da Petrobras, que perderam 2,83%, a R$ 35,04 nas PN e 3,11%, a R$ 40,50 nas ON.

As commodities metálicas também fecharam em baixa, o que pesou nos papéis da Vale. A ação PNA cedeu 4,01%, a R$ 39,45 e as ON, -3,66%, a R$ 44,80. Na quinta-feira, 29, as ações da mineradora subiram mais de 8%. Entre as siderúrgicas, Usiminas PNA caiu 2,25%, a R$ 46,00; CSN ON, -2,67%, a R$ 58,30; e Gerdau PN, -4,36%, a R$ 26,30.

Embraer ON despencou 10,60%, a R$ 8,94, figurando entre as maiores quedas do índice paulista. A empresa informou lucro líquido de US$ 57,7 milhões no terceiro trimestre, pelo padrão contábil norte-americano US Gaap. O resultado ficou 5,9% abaixo da média de US$ 61,37 milhões calculada por três instituições financeiras consultadas pela Agência Estado.