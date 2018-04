Bovespa cai 6,4% com Petrobras, bancos e siderúrgicas

Enquanto a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou a sexta-feira em queda de 6,4%, os investidores norte-americanos ampliavam as compras nos mercados de Nova York, ampliando a alta dos índices após a notícia da NBC News de que o presidente eleito dos EUA, Barack Obama, escolheu o presidente do Federal Reserve de Nova York, Timothy Geithner, para ser seu secretário do Tesouro e o governador do Novo México, Bill Richardson, para ser o secretário do Comércio. Obama vai anunciar sua equipe econômica na segunda-feira. Às 18h21, o Dow Jones subia 2,48%, o S&P, 2,39%, e o Nasdaq, 1,62%. Veja também: Bill Richardson deve assumir secretaria do Comércio, diz TV Dólar salta 2,67% e tem maior fechamento em mais de 3 anos Petróleo sobe 1,03% em NY, mas fecha abaixo de US$ 50 De olho nos sintomas da crise econômica Lições de 29 Como o mundo reage à crise Dicionário da crise Na Bovespa, o intervalo do feriado do Dia da Consciência Negra não esfriou os ânimos dos investidores. O Ibovespa terminou a quarta-feira em baixa e repetiu o comportamento nesta sexta, entre outras razões ao promover um ajuste ao tombo de mais de 5% das bolsas norte-americanas na quinta. Petrobras, Vale, siderúrgicas e bancos estiveram à frente das perdas, que acabaram por culminar na quinta sessão consecutiva de baixa da Bovespa. Neste período, as perdas somaram 13,17%. O Ibovespa recuou 6,45%, aos 31.250,60 pontos. Na semana, a baixa atingiu 12,68%, elevando a queda no mês a 16,12% e a do ano a 51,08%. O índice oscilou entre a mínima de 31.081 pontos (-6,96%) e a máxima de 33.403 pontos (-0,01%). O giro financeiro, um pouco mais forte do que tem ocorrido, somou R$ 3,696 bilhões. Os números são preliminares. Petrobras e Vale caíram principalmente num movimento de correção à desvalorização de seus ADRs em Nova York na véspera. No caso da Petrobras, nem mesmo o anúncio da descoberta de uma reserva de óleo de boa qualidade no litoral do Espírito Santo deu alívio aos papéis. Isso porque o petróleo vem sendo negociado abaixo de US$ 50 o barril. Os analistas explicam que o custo de se extrair petróleo do pré-sal é alto e, se a commodity segue ladeira abaixo, o retorno da Petrobras acaba sendo bem menor, e o risco, maior. Em Nova York, o preço do contrato do petróleo para janeiro terminou em alta de 1,03%, mas abaixo de US$ 50, aos US$ 49,93. Petrobras ON, assim, perdeu 9,37%. As ações PN, com maior participação individual no Ibovespa, recuaram 8,7%. Vale do Rio Doce, que também teve um ajuste à queda de seus ADRs ontem, recuou 8,8% no papel ON e 7,78% no PNA. Ontem, uma fonte havia informado que a empresa decidiu cortar 400 vagas de trabalho, por conta da menor demanda decorrente da crise - apesar de o presidente da empresa, Roger Agnelli, ter dito um dia antes que a companhia está fazendo 'ginástica' para não demitir. Algumas siderúrgicas têm se revezado em anunciar cortes na redução e isso impacta nas vendas das mineradoras como a Vale. O setor siderúrgico, assim, tem sido um dos mais castigados, o que levou a agência de classificação de risco Moody's Investors Service a alterar de estável para negativa sua perspectiva para o setor de siderurgia global. Em comunicado, a Moody's explicou que essa decisão reflete suas expectativas para os principais negócios e para as condições de crédito no setor durante os próximos 12 a 18 meses. No setor, as ações ON da CSN lideraram as perdas, ao caírem 9,58%. Gerdau PN, -7,49%, Metalúrgica Gerdau, -7,26%, Usiminas PNA, -4,87%. O segmento bancário também esteve entre os destaques de baixa, seguindo o comportamento deste mesmo setor nos EUA. Banco do Brasil teve queda maior, por causa da compra da Nossa Caixa, anunciada ontem, por R$ 5,386 bilhões por 71,25% da instituição, preço considerado elevado pelos analistas. As ações da Nossa Caixa, ao contrário, lideraram os ganhos do Ibovespa, visto que os investidores foram às compras para ganhar com a diferença do preço pago por ação pelo BB, de R$ 70,63. Nossa Caixa ON subiu 22,81%.