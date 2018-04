Bovespa cai abaixo de 50 mil pontos

O pessimismo em relação à recuperação global tomou conta de Wall Street, pressionando ações, commodities e os juros dos títulos do Tesouro norte-americano mais longos. O papel de 10 anos cedeu 2,10%, a 3,45075%. O índice Dow Jones caiu 1,94% e o Nasdaq, 2,31%, enquanto o petróleo recuou abaixo de US$ 63 por barril. Os sinais de que a demanda, em especial por commodities, deve seguir enfraquecida abateram o investidor, que ainda não se restabeleceu do choque causado pelos dados ruins do mercado de trabalho em junho nos EUA. Esse quadro traz mau presságio para a temporada de balanços do segundo trimestre, que começa hoje com a Alcoa. Os ativos domésticos não escaparam. No câmbio, o dólar subiu 1,68%, a R$ 1,993 no balcão, espelhando o comportamento da moeda no exterior e, internamente, o fluxo negativo decorrente de remessas de lucros e dividendos por estrangeiros. A Bovespa cedeu 2,30%, abaixo dos 50 mil pontos (49.456,70 pontos). A queda das ações PNA Vale, de 5,55%, funcionaram como fator extra para o recuo. O juro de janeiro de 2011 caiu a 9,82%, após os dados industriais fracos da CNI e a deflação do IGP-DI em junho. FRASE Caroline Silveira Economista da Itaú Unibanco Asset Management ''A inflação cheia está forte, mas vemos que os choques que levaram o IPCA para patamares elevados em 12 meses estão cedendo agora''