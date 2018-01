Bovespa cai e dólar encerra o dia em R$ 2,1690 Nesta segunda-feira de agenda fraca, embora inserida numa semana forte de dados norte-americanos, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) operou em baixa e encerrou o dia em queda de 0,28%. O dólar comercial fechou cotado a R$ 2,1690 na ponta de venda das operações, em alta de 0,79% em relação aos últimos negócios de sexta-feira. A assembléia de reestruturação da Telemar, grande expectativa do dia, não se realizou por falta de quórum para votação, mas os papéis da empresa subiram com investidores aguardando uma segunda convocação ou até uma terceira, quando o quórum cairia para 25% dos presentes. Na Bolsa, as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telemar subiram 2,30%, impulsionados pela compra de papéis. Outro destaque da Bolsa nesta segunda foi a queda das ações da Petrobras, em reação ao resultado trimestral da empresa, divulgado na sexta-feira, após o fechamento dos negócios. Os papéis preferenciais da companhia fecharam em baixa de 2,76%, enquanto as ações ordinárias (ON, com direito a voto) caíram mais de 3%. O resultado da Petrobras, apesar de recorde, ficou abaixo do esperado. A companhia lucrou R$ 7,085 bilhões, no terceiro trimestre, crescimento de 26% ante igual período do ano anterior. A previsão era de lucro de R$ 7,830 bilhões. No acumulado de nove meses, o lucro da estatal foi recorde, de R$ 20,719 bilhões, com alta de 33% ante os nove primeiros meses de 2005. Bolsas de Nova York Em Nova York, as bolsas operam em alta, favorecidas pela queda do petróleo e pela performance da Intel, após a melhora na recomendação para o setor de chips pelo Citigroup. Às 18 horas, o índice Dow Jones - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - opera em alta de 0,26%. A Nasdaq - bolsa que negocia ações do setor de tecnologia e Internet - está em alta de 0,64%. A parte quente da semana começa amanhã, com PPI (inflação ao produtor) e vendas do varejo nos EUA (ambos de outubro); seguindo pela quarta-feira, com a divulgação da ata da última reunião do banco central norte-americano (FED); e a quinta com CPI (inflação ao consumidor) e produção industrial norte-americana de outubro.