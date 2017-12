Bovespa cai e dólar sobe A Nasdaq - bolsa que mede a valorização das ações do setor de tecnologia nos Estados Unidos - reverteu a alta apresentada no início da manhã e opera em queda de 4,28%. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanhou o movimento e registrava baixa de 2,58% há pouco. Essa semana, várias empresas americanas estão apresentando seus balanços trimestrais. Os números, com algumas exceções, vêm se mostrando negativos ao desempenho financeiro das companhias, o que significa queda na receita e nos lucros projetados. Esse cenário está derrubando as cotações das bolsas nos EUA. O dólar comercial também reverteu a tendência. Há alguns dias a cotação da moeda norte-americana vinha caindo. Do início do mês até ontem, a baixa era de 0,85%. Hoje, o dólar abriu cotado a R$ 1,7820 , subiu 0,62% em relação ao fechamento dos últimos negócios de hoje. Agora está em R$ 1,7910 na ponta de venda dos negócios.