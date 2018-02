Bovespa cai mais de 3% com retomada de estresse global Após um dia positivo na Bolsa de Valores de São Paulo, o medo de uma recessão nos Estados Unidos voltava a ditar o rumo dos negócios e o principal indicador do mercado caía mais de 3,5 por cento. Às 12h14, o Ibovespa recuava 3,57 por cento, aos 54.096 pontos. Na mínima da manhã, o índice perdeu 3,8 por cento. As blue chips Petrobras e Vale --as mais negociadas-- cediam 2,8 por cento e 3,4 por cento, respectivamente. A semana tem sido de sobe-e-desce nos mercados financeiros globais. Na segunda-feira, o Ibovespa amargou queda de 6,6 por cento. Na terça, houve valorização de 4,5 por cento com o alento dado pelo Federal Reserve, que cortou o juro básico norte-americano em 0,75 ponto percentual diante da piora nas condições da maior economia do mundo. Num primeiro momento, a leitura do mercado foi positiva ao corte do juro pelo Fed. Mas a agressividade da redução da taxa levantou receios de que a situação da economia dos EUA possa estar pior do que se imaginava. Nesta quarta, na Europa, o FTSEurofirst --indicador que reúne as principais ações do continente-- caía 3,7 por cento, com preocupações de que os bancos sejam forçados a registrar mais baixas contábeis relacionadas ao problemático setor imobiliário dos EUA. Em Nova York, os índices futuros de ações de Wall Street indicavam uma abertura dos negócios negativa. Além do medo de recessão por lá, pesavam as perspectivas de lucros de grandes empresas abaixo do esperado. (Reportagem de Cesar Bianconi)