Bovespa cai pressionada pela Vale

A Bovespa não teve forças para acompanhar a recuperação dos índices acionários norte-americanos, ontem, e caiu 0,88%, aos 40.845,62 pontos. O tombo de mais de 4% dos preços do petróleo pesou negativamente sobre o índice paulista e as ações da Petrobrás, assim como a previsão de que os preços do minério de ferro vão cair acentuadamente este ano abateu os papéis da Vale e do setor siderúrgico. Em Nova York, após muita volatilidade, as bolsas encerraram em alta, amparadas pela notícia de um acordo para resolver as diferenças entre os projetos de lei de estímulo à economia da Câmara e do Senado dos EUA. O pacote de consenso será de US$ 789 bilhões, dos quais 65% serão em gastos do governo e 35% em créditos fiscais, segundo a senadora Susan Collins, do Partido Republicano. A expectativa era de que os detalhes do projeto unificado seriam anunciados, ontem à noite, pelas lideranças das duas Casas do Congresso. O dólar subiu 0,26%, para R$ 2,290 no balcão, mas caiu no mercado futuro. O dólar março/09 recuou 2,17%, a R$ 2,276, influenciado pela expectativa de uma definição sobre o pacote de recuperação econômica nos EUA. O juro de janeiro de 2010 ficou estável em 11,13%