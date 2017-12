Bovespa, CBLC e BM&F unificarão rede de transmissão de dados A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC) e a Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) anunciaram hoje o lançamento da Rede de Comunicações da Comunidade Financeira (RCCF). A rede unificará os sistemas de comunicação de dados e conectará as instituições de forma integrada com as empresas e corretoras que atuam no mercado financeiro. A nova rede é resultado de estudos em conjunto com a Associação Nacional das Instituições do Mercado Financeiro (Andima) e a Câmara de Custódia e liquidação (Cetip), para atender a todos os usuários por meio dos mais modernos padrões de tecnologia, segurança e eficiência, proporcionando redução de custo e vantagens operacionais. A empresa escolhida para a implantação e prestação do serviço foi a PrimeSys Soluções Empresariais, após um extenso trabalho que envolveu a Bovespa, CBLC e BM&F na preparação do modelo e do processo de avaliação. Além de proporcionar acesso aos serviços oferecidos pelo grupo de entidades, a RCCF permite redução de custos operacionais e a possibilidade de migração de todos os meios de comunicação para a rede única, envolvendo as entidades centrais, corretoras, fundações, distribuidoras e bancos. Os usuários finais poderão substituir as diversas linhas de comunicação usadas hoje por apenas um ou dois links físicos, em caso de sistema de contingência, por onde vão trafegar informações.