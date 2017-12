Bovespa começou a negociar BDRs hoje O recibo de subscrição dos Brazilian Depositary Receipts (BDRs) da Telefónica de Espanha, dados em troca por ações da Telesp e Tele Sudeste Celular, começou a ser negociado hoje na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O preço pode mudar quando o Recibo começar a ser negociado aqui. Isso porque já estará sendo cotado há algumas horas no mercado europeu. O boletim será negociado por intermédio de corretoras com lote padrão de 100, sob o nome de Telefónica e código de negociação TEFC12. Os recibos dos bancos serão negociados até o dia 14, quando o Bradesco deverá ter concluído a emissão dos BDRs. Analistas prevêem sucesso para o novo negócio, porém, com restrições por se tratar de uma empresa estrangeira. "Será difícil acompanhar o ativo à distância. Não teremos informações amplas como ocorria com a Telesp", argumenta Luiz Carlos Caser, responsável pela análise de fundos do banco Fibra, que por enquanto, não aposta no BDR. Já o HSBC optou por deixar pequenas participações do BDR em seus fundos de ações ativos. "Temos observado a Telefónica, uma empresa com perspectiva interessante", diz Jorge Misumi, diretor de renda variável.