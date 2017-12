Bovespa: confira as maiores quedas de 2000 As ações preferenciais da Cofap - Companhia Fabricadora de Peças - lideraram as quedas na Bovespa neste ano, segundo pesquisa da Economática. Os papéis despencaram 80% e a empresa estuda cancelar seu registro de companhia aberta em 2001. A segunda e terceira colocações ficaram com Banestado PN (preferenciais, sem direito a voto), com queda de 75% e a concordatária Sharp PN, com queda de 72%. Os papéis ordinários (ON, com direito a voto) da Kuala (ex-Artex) recuaram 69,6% e os preferenciais, 68%. Após a transferência de seus ativos para a Toalia (joint venture com a Coteminas), a companhia tornou-se uma holding. As empresas cujas quedas ficaram entre o sexto e o décimo lugar foram: Inepar PN, 64,8%; Minupar PN, 62,5%; Sibra PNC, 60,3; Sola PN, 60% e Polipropileno, PN 59,7%.