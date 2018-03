Bovespa convida Lula para posse de sindicalista O presidente da Bovespa, Raymundo Magliano, vai fazer hoje à tarde, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva um convite para que ele participe, em São Paulo, da cerimônia de posse do novo Conselho da entidade, que conta com um sindicalista, Antonio Carlos dos Reis, o Salim. O presidente Lula esteve na Bolsa em 2002, quando foi candidato à Presidência. A Bovespa é a primeira bolsa do mundo a ter um sindicalista no seu Conselho de Administração. A posse deve ocorrer na primeira quinzena de fevereiro.