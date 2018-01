Bovespa: CSN opera com alta de 5,69% As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) estão operando na máxima, cotadas a R$ 63,94 por lote de mil, o que representa uma valorização de 5,69%. A alta das ações da CSN era aguardada pelo mercado devido ao descruzamento de suas participações acionárias com a Companhia Vale do Rio Doce (veja mais informações no link abaixo). Com isso, os papéis lideravam há pouco as maiores altas do Ibovespa - índice que mede a valorização das ações das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). O segundo maior ganho do índice pertencia a Brasil Telecom Participações ON, de 3,04%, para R$ 18,29 por lote de mil, após cinco transações.