Bovespa descola das bolsas da Europa, reage e registra alta

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) superou a instabilidade e descolou do clima pessimista das bolsas da Europa e Estados Unidos. Após operar em baixa durante toda a manhã, a Bovespa reagiu. Por volta das 15h20, registrava alta de 0,79%, aos 36.070 pontos. No período da manhã, diante da informação de que a economia do Japão entrou oficialmente em recessão, a Bovespa recuava 1,94% aos 35.094,47 pontos. Na sexta-feira, o fechamento foi em queda, após um pregão volátil onde as cotações oscilaram acompanhando os movimentos de Wall Street. Ao final do dia, a bolsa teve baixa de 0,57%, aos 35.789 pontos, com giro financeiro de R$ 3 bilhões. No acumulado da semana, a Bovespa teve perdas de 2,3%