Bovespa despenca com sucessão na Câmara Não bastasse o candidato Aécio Neves, tucano e mineiro, ter prometido ao PT se opor à privatização do setor elétrico, o pefelista Inocêncio Oliveira, "moreno e cafuso", cortejou o partido de Lula, prometendo uma CPI da privatização. Mesmo que escancaradamente eleitoreiras -ambos disputam a presidência da Câmara-, as promessas afetam a Bovespa, que há pouco recuava 3,79%, com volume financeiro de R$ 661 mi. Evidentemente, o start para as vendas foi dado pelo temor de uma recessão nos Estados Unidos, aguçado pela divulgação do índice NAPM hoje pela manhã, que sinaliza estagflação, segundo a agência Dow Jones. Mas o curioso é que as bolsas norte-americanas estão bem menos dramáticas. A Nasdaq cai 0,40% e o índice Dow Jones sobe 0,01%. Em síntese, o mercado acionário pode estar apenas realizando lucros, depois das gordas valorizações em dezembro e janeiro. Pretextos é que não faltam.