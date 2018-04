Bovespa destoa do exterior e recua

A Bovespa não acompanhou as firmes altas das Bolsas europeias e norte-americanas, ontem, e terminou com leve queda de 0,07%, aos 49.186,93 pontos. O índice paulista foi pressionado por vendas de ações da Vale, Petrobrás e siderúrgicas. Os papéis de bancos foram exceção e subiram favorecendo a redução das perdas finais do Ibovespa. Este setor foi amparado pelos ganhos das ações de empresas financeiras em Wall Street, que reagiram à elevação da recomendação para compra dos papéis do banco Goldman Sachs pela respeitada analista Meredith Whitney. Expectativas de balanços não tão fracos no 2º trimestre nos EUA também ajudaram. Em Nova York, o índice Dow Jones e o Nasdaq fecharam nas pontuações máximas, com altas de 2,27% e 2,12%, respectivamente. Na Europa, o índice FTSE-100 de Londres avançou 1,82% e, em Paris, o CAC-40 subiu 2,31%. No mercado de juros, as taxas ampliaram a alta no final da tarde em meio a especulações sobre números mais fortes de vendas do varejo no País, que o IBGE divulga hoje. O juro de janeiro de 2011 subiu a 9,89%. O dólar iniciou a semana abaixo de R$ 2, cotado a R$ 1,98, em queda de 1,00% no balcão.