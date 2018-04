Bovespa desvia-se da queda no final

A Bovespa seguiu as quedas dos principais índices acionários da Europa durante a maior parte da sessão, ontem, mas recuperou-se no final com a ajuda das blues chips Vale e Petrobrás. A movimentação em torno dessas ações mirando os vencimentos de Ibovespa futuro e de opções sobre Ibovespa, amanhã, amparou o fechamento do mercado na pontuação máxima do dia. O Ibovespa subiu 0,40%, aos 41.841,32 pontos. O feriado pelo Dia do Presidente nos EUA, ontem, deixou a liquidez mais fraca, ainda que o vencimento de opções sobre ações tenha engordado um pouco o giro. As preocupações com a recessão e a saúde dos bancos nos países desenvolvidos continuaram guiando os negócios. Desta vez, a aversão ao risco foi alimentada pela contração do PIB do Japão no quarto trimestre de 2008 ao maior nível em três décadas. Os investidores também não quiseram arriscar porque estão em compasso de espera pelo detalhamento da ajuda do Tesouro aos bancos norte-americanos e pela apresentação, provavelmente amanhã, pelo presidente, Barack Obama, do seu programa para evitar execuções hipotecárias. O dólar à vista avançou 0,71%, a R$ 2,280 no balcão. O juro para janeiro de 2010 caiu a 11,01%