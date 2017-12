Bovespa deve acompanhar os negócios em NY Há pouco, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em leve alta de 0,25%. A tendência é de que os negócios no mercado de ações sejam guiados, principalmente, pelo comportamento das bolsas de Nova York. O panorama na Argentina e a expectativa com o leilão do Banespa também devem influenciar os investidores. Nos últimos dias, bancos estrangeiros - BankBoston, Citibank e BBVA - desistiram da compra. Com isso, uma entrada forte de dólares no País fica descartada, já que o mais provável é que uma forte instituição financeira nacional fique com o Banespa. Hoje é o último dia para depósito de garantias para participar do leilão de privatização. Segundo o Banco Central, as instituições que entregaram a documentação foram: Bradesco, Itaú, Safra e Unibanco, e o espanhol Santander. A divulgação dos bancos habilitados a participar do leilão, ou seja, que depositarem as garantias, deverá ocorrer na próxima segunda-feira, dia 20. Veja a abertura dos negócios no mercado de juros e câmbio no link abaixo.