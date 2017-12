Bovespa disponibiliza informações para computadores móveis A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) disponibiliza, a partir desta terça-feira, informações sobre a movimentação do mercado de ações para usuários de computadores móveis de acesso à internet, como BlackBerry, Palm e Pocket PC, ou celulares mais sofisticados. Em seu site é oferecida uma versão exclusiva para esses aparelhos, que fornece a oscilação dos índices da Bolsa, o volume financeiro e o número de negócios, em tempo real. Os investidores poderão ainda consultar as cotações de todos os papéis negociados na Bolsa, por meio dos códigos de negociação das empresas listadas. A ferramenta também oferece acesso às principais notícias veiculadas na home page do site. Para utilizar o serviço, é necessário abrir o navegador de Internet no aparelho móvel e digitar o endereço do site da Bovespa. O sistema identifica automaticamente que o usuário está acessando o site de um dispositivo móvel e traz a página inicial exclusiva para essa mídia. A Bovespa criou um hot site, acessível por meio de sua home page tradicional, que ensina a utilizar o novo serviço, oferecendo para isso uma descrição passo a passo. Há também um simulador de navegação, uma representação gráfica do conteúdo e informações sobre a tecnologia de acesso à Internet sem fio.