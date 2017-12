Bovespa divulga balanço de negócios do mês de novembro A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou novembro com fluxo de recursos estrangeiros positivo. O saldo revela entrada de capital externo de R$ 696,761 milhões, resultado de compras de ações no valor de R$ 5,180 bilhões e de vendas no total de R$ 4,483 bilhões. No acumulado dos 11 meses do ano, o saldo está positivo em R$ 6,213 bilhões. Ao longo do mês, a Bovespa movimentou um volume financeiro de R$ 19,5 bilhões, o que representa queda de 25,6% em relação ao giro do mês anterior, de R$ 26,2 bilhões. A média de operações diárias de novembro foi de R$ 977,15 milhões e 45.812 negócios, ante a média anterior, de R$ 1,14 bilhão e 49.533 negócios. O Ibovespa, composto pelos 54 ativos de maior liquidez, subiu 12,2% no período, fechando o mês em 20.183,97 pontos. Já o IBrX-50, composto pelas 50 ações mais negociadas na Bovespa, ponderadas pelo valor de mercado da empresa, ganhou 9,1%, a 2.390,16 pontos. Participação dos investidores Separadas por grupo de investidores, as aplicações realizadas pelos investidores institucionais na Bovespa lideraram a movimentação de novembro, com participação de 31,5%, ante 29,9% de outubro. Em seguida, as pessoas físicas voltaram a ocupar a vice-liderança, ao elevar a participação de 24,2% para 25,3%. Na seqüência, ficaram os investidores estrangeiros, que passaram de 26,2%, em outubro, para 24,8% em novembro; enquanto as instituições financeiras reduziram a movimentação mensal de 17,1% para 13,6%. Já as empresas passaram de 2,3% para 4,4% e outros ficaram com 0,4%, ante 0,3%. Acompanhamento das ações A Bovespa informou que as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da Telemar registraram o maior volume financeiro em novembro. O papel girou R$ 2,45 bilhões. Em seguida, Petrobras PN movimentou R$ 1,45 bilhão; Vale do Rio Doce PNA, R$ 737,24 milhões; Bradesco PN, R$ 598,39 milhões; e Embratel Participações PN, R$ 549,39 milhões. Entre as maiores altas do Ibovespa em novembro figuraram as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Embratel Participações (+65,3%), Eletropaulo PN (+63,8%), Net PN (+43,4%), Cesp PN (+36,7%) e Brasil ON (+30,3%). Na outra ponta, os papéis PN da VCP tiveram a menor lucratividade no mês (-5,4%), seguidos por Telemar ON (-2,2%), Telemar Norte Leste PNA (-0,8%), Vale do Rio Doce ON (-0,7%) e Aracruz PNB (-0,6%).