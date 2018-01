Bovespa divulgará mercado acionário no Metrô e aeroportos O presidente da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Raymundo Magliano Filho, informou à Agência Estado que o conselho da entidade decidiu implementar programa de divulgação do mercado acionário nas estações do Metrô em São Paulo e nos aeroportos. A iniciativa faz parte do programa "Bovespa vai até você", que resultou em apresentações sobre o mercado acionário em universidades, clubes, academias, fábricas e praias. Já há acordos para instalações de estandes e apresentações nos aeroportos de Congonhas (São Paulo) e Brasília (DF). O programa "Bovespa vai até você" tem como objetivo popularizar a Bolsa e atrair o interesse das pessoas físicas para o mercado acionário, desconcentrando os negócios. Na próxima quinta-feira, Magliano recebe para almoço pessoas sorteadas no programa "Bovespa vai à praia", que tem o apoio da Rádio Eldorado.