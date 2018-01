Bovespa e dólar abrem semana em baixa A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu nesta segunda-feira com uma leve tendência de baixa e nas primeiras negociações o índice Ibovespa - que mede a variação das ações mais negociadas - caía 0,04%, para 35.059 pontos. O total era 15 pontos inferior ao do fechamento de sexta-feira, quando caiu 1,02%. No mercado cambial, o dólar também abriu as operações com uma leve baixa de 0,08%, aos R$ 2,259 para a venda. Na semana passada, o Ibovespa acumulou perdas de 7,56% devido às turbulências internacionais causadas pela possibilidade de os juros nos Estados Unidos voltarem a subir. As ações que mais subiam no Ibovespa eram as ordinárias da Sabesp (2,46%), seguidas pelas preferenciais da elétrica Transmissão Paulista (2,26%). As principais baixas correspondiam aos papéis preferenciais da Telemar NL e aos similares de sua operadora Telemar, com quedas de 2,22 e 1,98%, respectivamente. O giro financeiro parcial do pregão era de R$ 14 milhões, com 1.522 negócios.