Bovespa e Nasdaq operam em alta O mercado financeiro abriu o dia com a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre nos Estados Unidos - 5,2%. A expectativa era de 3,9%. Com essa notícia, a Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia papéis do setor de tecnologia - pode ter mais oscilações hoje. Ontem, a bolsa eletrônica dos Estados Unidos registrou baixa de 3,6% e a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), que acompanhou a tendência, fechou o dia com queda de 1,01%. Há pouco, a Nasdaq operava em alta de 0,53%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - estava em alta de 0,36% e a Bovespa, alta de 0,25%. O mercado brasileiro continua registrando forte entrada de dólares, de acordo com apuração da editora Cristina Canas. Em função disso, o preço da moeda norte-americana deve ficar próximo de R$ 1,78. Ontem, a cotação do dólar chegou a R$ 1,7770, patamar mais baixo registrado desde 12 de abril. Há pouco, a moeda norte-americana estava cotada a R$ 1,7800 na ponta de venda. Uma queda de 0,26% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,7847. Veja mais informações sobre a queda do dólar nos últimos dias no link abaixo. Queda do dólar favorece corte de juros No mercado de juros, o dólar em queda e os índices de inflação controlados abrem espaço para novos cortes na taxa básica de juros - Selic. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) acontece nos dias 22 e 23 de agosto e não há consenso entre os analistas se já será o momento para uma nova redução (veja mais informações no link abaixo). Nessa manhã, os contratos de DI a termo - que indicam a taxa prefixada para títulos com período de um ano - pagavam juros de 17,70% ao ano. Ontem, papéis com as mesmas características eram cotados a 17,690% ao ano.