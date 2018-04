Bovespa e risco Brasil batem recorde; dólar cai 0,10% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou, nesta sexta-feira, 20, em alta de mais de 1% e acima de 49 mil pontos pela primeira vez na história. No acumulado da semana, o ganho foi de 3%. O volume financeiro ficou em R$ 3,8 bilhões. "Há razões formidáveis para continuar apostando na alta das ações de mercados emergentes no longo prazo. Elas incluem maior tendência de crescimento do PIB que as observadas historicamente, baixos níveis de dívida corporativa e familiar no contexto de taxas de juros reais estruturalmente menores, e retorno das ações acima dos países desenvolvidos", afirmou a equipe de pesquisa do Morgan Stanley. No fechamento do dia, o Ibovespa - que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - subiu 1,32%, para 49.408 pontos. Durante o pregão, o Ibovespa bateu novo recorde intraday (durante os negócios), aos 49.458 pontos. O volume financeiro ficou em R$ 3,8 bilhões. As ações da Petrobras, por sua vez, subiu apenas 0,97%, mesmo com a alta de quase 3% do petróleo no mercado internacional. Para o gerente de pesquisa da corretora Planner, Ricardo Tadeu Martins, a notícia de que as exportações bolivianas de gás para Brasil e Argentina foram reduzidas em 20% têm pouca influência nos papéis da Petrobras. "Não acho que isso estaria mexendo com o papel nesse momento", afirmou Martins. Risco é recorde Continua rondando no mercado a expectativa de melhora da nota do País por parte das agências de classificação de risco. Nesta sexta, o risco Brasil - taxa que mede a desconfiança do investidor estrangeiro na capacidade de pagamento da dívida do País - bateu novo recorde. No final da tarde, está em 145 pontos base e chegou a cair até a mínima de 143. Ontem, o risco Brasil fechou em 148 pontos. No patamar desta sexta, significa que o Brasil paga um prêmio de 1,45 ponto porcentual acima dos juros pagos pelos títulos norte-americanos, considerados sem risco. Quanto menor a taxa de risco, maior é a confiança do investidor estrangeiro e por isso ele pede um prêmio menor para negociar os títulos do país. Em um dos piores momentos de desconfiança do investidor, o risco Brasil chegou perto de 2.500 pontos, pouco antes da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva. A queda da taxa de risco favorece as contas do governo, pois os juros são menores, e as empresas brasileiras, já que o risco Brasil é usado como base para os juros pagos pelas empresas na captação de recursos no exterior. O risco Brasil também influencia no comportamento do dólar. A maior confiança do investidor traz para o mercado interno mais recursos e, portanto, a tendência é de queda para a moeda norte-americana. No fechamento desta sexta-feira, o dólar foi negociado a R$ 2,0270, em baixa de 0,10%.