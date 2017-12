Bovespa em alta e juros estáveis O dia no mercado financeiro começou com a divulgação da inflação americana ao consumidor (CPI), que ficou em 0,6%, pouco acima da expectativa de 0,5%. As bolsas de Nova Iorque regiram: a Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia ações do setor de tecnologia - opera em queda de 1,08%. O índice Dow Jones - que mede a valorização das ações de empresas mais negociadas na Bolsa de Nova Iorque - acumula queda de 0,16%. No mercado interno, a falta de notícias novas sobre a obra superfaturada do fórum trabalhista de São Paulo, cujo principal temor dos investidores era de envolvimento com o presidente Fernando Henrique Cardoso, fez com que os negócios retomassem, em parte, o otimismo. O assunto ainda é notícia nos principais jornais e, caso algum fato novo surja, a instabilidade no mercado financeiro pode retornar. A Bolsa de Valores de São Paulo registra, há pouco, alta de 0,58%.Veja mais informações no link abaixo. Copom pode usar questão política para definir juros Em entrevista coletiva concedida há pouco, em Moçambique, após o encerramento da 3ª Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), o presidente Fernando Henrique Cardoso disse que as investigações sobre o caso não são assunto para o governo. Além disso, acrescentou que a decisão sobre a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) deve ser decidida pelos líderes partidários. Essa questão política pode fazer com que o Comitê de Política Monetária (Copom) adote o conservadorismo e mantenha a taxa básica de juros - Selic - em 17% ao ano, retirando o viés de baixa. Também há quem pense que o caso possa levar o BC a baixar a Selic, como forma de melhorar o ambiente na economia e favorecer o governo. Há pouco, títulos prefixados de swap de base 252 dias úteis pagavam taxas de 18,45% ao ano, estáveis em relação ao fechamento de ontem.