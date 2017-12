Bovespa em baixa e dólar estável O mercado de ações abriu com postura de cautela à espera de sinais que possam definir uma tendência mais clara depois da queda acentuada de ontem - queda de 1,9%. Há pouco, o Ibovespa - que mede a valorização das ações mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) - estava em queda de 0,97%. O mercado de dólar segue com grande volume de moeda norte-americana, devido a uma entrada maior de recursos do que a saída. A expectativa dos operadores é que a moeda norte-americana seja negociada hoje no intervalo entre R$ 1,79 e R$ 1,80. Há pouco, o dólar comercial era cotado a R$ 1,7950 na ponta de venda. Uma alta de 0,29% em relação ao fechamento oficial de ontem - R$ 1,7898. Na avaliação dos investidores, quando o dólar chega perto de R$ 1,79, o momento é bom para compra. Esse movimento de demanda por parte dos investidores faz com que o preço do papel não caia mais e se mantenha nesse intervalo.