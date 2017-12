Bovespa em queda de 1,19% A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) não resistiu às quedas das bolsas de Nova Iorque e fechou a manhã em queda de 0,66%. Para alguns operadores de mercado, a oscilação da Nasdaq - bolsa norte-americana que negocia papéis do setor de tecnologia -, que subiu mais de 1% na abertura e depois recuou rapidamente, fez com que a Bovespa revertesse a alta. Há pouco, a Bovespa operava em queda de 1,19% As preferenciais (PN, sem direito a voto) da companhia Cesp PN, que vinha liderando a alta nos últimos pregões, tiveram a maior queda nesta primeira metade do pregão, baixa de 6,94% às 13h31. Rumores que vinham puxando para cima a cotação do papel até ontem, como os de que o governo paulista iria assumir dívidas da empresa, foram desmentidos ainda na tarde de ontem, conforme apuração do editor Josué Leonel. Tesouro Nacional: juros mais baixos no leilão O Tesouro Nacional promoveu hoje mais um leilão de papéis prefixados. O resultado da operação reflete a queda da taxa básica de juros - Selic - de 17% para 16,5% ao ano decidida pelo Comitê de Política Monetária (Copom) na quarta-feira da semana passada, de acordo com a apuração da editora Márcia Pinheiro. Um dia antes, na terça, o lote de 500 mil títulos com vencimento em 31/01/2001 foi vendido à taxa máxima de 17,86%. Hoje, o lote de 1,5 milhão de papéis com mesmo vencimento foi leiloado a 17,39%. Fluxo cambial positivo mantém dólar próximo de R$ 1,80 No mercado de câmbio, o fluxo continua positivo - entradas de dólares superiores que as saídas. Isso faz com que a cotação do dólar continua estável. Há pouco, a moeda norte-americana estava em R$ 1,7910 na ponta de venda.