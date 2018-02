Bovespa encerra com perda de 3,18%; Dólar fecha a R$ 2,152 A Bolsa registrou forte desvalorização nesta quarta-feira, após os EUA terem anunciado uma retração muito maior do que a esperada no mercado imobiliário. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou na mínima, em queda de 3,18%, aos 35.512 pontos. Na máxima, o índice subiu apenas 0,03%. O volume negociado totalizou R$ 2,46 bilhão. O dólar comercial fechou na máxima a R$ 2,152, em alta de 0,65%. A mínima cotação do dia foi de R$ 2,129. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista também fechou na máxima, a R$ 2,151 (+0,61%) A queda de 4,1% nas vendas de imóveis usados em julho nos EUA - os mais pessimistas previam queda de 1,1% - fez soar o alarme em relação ao tamanho da desaceleração da atividade norte-americana e o impacto que isso pode ter nos países emergentes. Por isso, segundo analistas, a reação da Bovespa foi mais exacerbada do que a do mercado acionário de Nova York. Essa preocupação conjuntural com a economia dos EUA e seus reflexos na economia mundial foi potencializada hoje pela saída de investidores estrangeiros da Bolsa. Antes mesmo da divulgação dos dados de imóveis nos EUA, a Bovespa já vinha operando em baixa e um dos motivos citados era justamente as vendas de estrangeiros. Dólar O mercado de câmbio viveu dois momentos distintos nesta quarta. Inicialmente, usufruía dos bons ventos dos fundamentos internos e retomava a tendência de queda que prevalece há muito. Posteriormente, porém, começou a elevar o valor do dólar. O divisor de águas foi a segunda interpretação dada aos números norte-americanos, que mostraram desaceleração da economia acima do esperado. Durante a tarde, o dólar ainda intensificou a valorização, à espera da atuação do Banco Central no mercado, comprando moeda. O BC realizou leilão perto do fim do pregão (entre as 15h31 e as 15h41) e pagou taxa de corte de R$ 2,147.