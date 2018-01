Bovespa encerra o dia com forte ganho, de 2,87% A Bolsa de Valores de São Paulo emplacou boa alta nesta terça-feira, 13, embalada principalmente pelo forte desempenho dos setores de mineração e siderurgia. O Ibovespa, principal índice, fechou com ganho de 2,87%, aos 45.197 pontos, a máxima pontuação do dia. O dia favorável para as siderúrgicas já se desenhava desde cedo. Em Nova York, os papéis da Alcoa disparavam 5,5% por volta das 17 horas (de Brasília), em meio a rumores de que a maior fabricante mundial de aço seria alvo de uma oferta de US$ 40 bilhões da BHP Billiton ou da Rio Tinto. Por aqui, a notícia foi a decisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre a oferta, aos minoritários da Arcelor Brasil, de recompra de ações da empresa. Para a autarquia, o pagamento tem de ser pelo valor de mercado, estimado em R$ 51,27. A decisão agradou os investidores: as ações ordinárias da Arcelor Brasil dispararam 12,40%, a maior alta do Ibovespa. O ranking dos cinco maiores ganhos do índice foi ocupado apenas por empresas dos setores de mineração, siderurgia e metalurgia: além de Arcelor, Usiminas registrou alta forte, de 8,23%, Gerdau PN ganhou 6,08%, Gerdau Metalúrgica PN avançou 5,84% e CSN ON subiu 5,57%. Vale do Rio Doce PNA avançou 3,63% e Vale ON registrou ganho de 4,95%, após o banco de investimentos Merrill Lynch elevar o preço-alvo do ADR (recibo de ações negociado nos EUA) da companhia de US$ 34,00 para US$ 42,00. Além disso, a agência de classificação de risco Standard & Poor´s retirou a Vale do processo de observação com implicações negativas ao qual a empresa foi submetida em 11 de agosto de 2006, quando anunciou o desejo de comprar a Inco. Petrobras PN teve alta de 1,83%, para R$ 45,06. O balanço da estatal, conforme o mercado já cogitava, veio abaixo do estimado, mas ainda assim representou lucro recorde, de R$ 25,9 bilhões em 2006. A recuperação do preço do petróleo, que subiu hoje 2,16% em Nova York, fechando acima de US$ 59, colaborou para a valorização das ações da Petrobras. Ainda assim, no ano as ações PN acumulam queda de 8,69%. Na mínima do dia, o Ibovespa cedeu apenas 0,01%. Apenas cinco ações do índice registraram baixa. O volume negociado, inflado pelo vencimento de opções sobre Ibovespa na quarta-feira, totalizou R$ 4,04 bilhões. A opção é um contrato que confere ao portador o direito de compra ou venda de um ativo a um preço predeterminado. O vencimento de opções é a data de validade desses contratos. A partir do dia seguinte, o detentor da opção não pode mais exercê-la. Por isso, no dia de vencimento das opções e nos dias imediatamente anteriores, o movimento da Bolsa pode sofrer distorções, com os investidores atuando para garantir bons resultados.