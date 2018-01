Bovespa fará intervalo para assistir jogo do Brasil A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) funcionará em horário especial na próxima terça-feira, 27 de junho, por conta do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol. O Brasil enfrentará Gana nas oitavas de final do campeonato, às 12 horas de Brasília. O pregão regular da Bovespa abrirá às 10 horas e será interrompido às 11h45. Os negócios serão retomados novamente às 14h30 e se estenderão até as 17 horas. Haverá calls de abertura das 9h45 às 10 horas e das 14h25 às 14h30. O call de fechamento se dará das 16h55 às 17 horas. O after market funcionará normalmente.