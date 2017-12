Bovespa fecha abalada com EUA, SMP e Congresso A Bovespa foi fortemente abalada hoje pelo temor de uma recessão nos Estados Unidos, pelo fato de um só consórcio ter apresentado proposta para a Banda C do Serviço Móvel Pessoal e pela luta política envolvendo a eleição para as presidências da Câmara e do Senado. O índice da carteira teórica paulista fechou em queda forte de 3,58% e o volume financeiro somou R$ 876 mi. Os investidores já amanheceram com disposição de venda, uma vez que ontem, entre 18 horas e 19 horas, a Nasdaq aprofundou suas perdas, para fechar em queda de 2,30%. A Bovespa fechara em baixa mais modesta, de 0,28%. No final do pregão ontem, em Nova York, cresceu a avaliação de que a atitude drástica do Federal Reserve, de reduzir os juros em 1 ponto percentual em menos de um mês, seria um forte indício de que a recessão já está instalada nos Estados Unidos. Hoje, houve um agravante. A Associação Nacional dos Dirigentes de Compras dos EUA divulgou que seu índice do nível de atividade e janeiro caiu para 41,2, em janeiro, o nível mais baixo desde março de 1991. Além disso, o índice de preços pagos pelos gerentes em suas compras subiu para 65,7. Isso significaria estagflação, segundo a agência Dow Jones. A este fator externo, somaram-se dois domésticos. No front das concessões, houve apenas um interessado na Banda C do Serviço Móvel Pessoal. O leilão de um só candidato acontecerá na próxima terça-feira, ou seja, corre até o risco de um vexame, com desistência de última hora. Por fim, o mercado acordou para o risco de o governo Fernando Henrique ver sua base aliada esfacelada, por causa da briga pelas presidências da Câmara e do Senado. Para agravar o cenário, os candidatos à Câmara Aécio Neves (PSDB) e Inocêncio Oliveira (PFL), no afã de obter o apoio do PT, prometeram mundos e fundos hoje. Aécio se disse contrário à privatização do setor elétrico e Inocêncio prometeu nada menos que uma CPI da privatização, se obtiver os votos da bancada petista. Blefe ou não, os investidores puxaram o freio de mão. Tanto que das açõs que compõem o Ibovespa, apenas duas fecharam em alta - Eletropaulo PN (+0,88%) e Cesp PN (+0,67%). O rol das maiores quedas foi encabeçado por Tele Leste Celular PN (-8,33%), seguida de Telemar ON (-7,00%) e Inepar PN (-6,67%).