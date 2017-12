Bovespa fecha ano com recorde e entre melhores do mundo A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou 2003 não apenas com o melhor desempenho dos últimos quatro anos, mas também em seu recorde histórico. O último pregão do ano encerrou a 22.236 pontos, com alta de 0,87%. A valorização acumulada durante 2003 ficou em 97,34%, uma das mais elevadas entre todas as bolsas ao redor do globo. A bolsa paulista perdeu apenas para a da Tailândia (+114,38%) e da Argentina (105,08%). Em compensação, ganhou disparado das bolsas americanas e européias. O Dow Jones, principal índice da Bolsa de Nova York (Nyse), caminha para uma alta de 25% nos 12 me ses de 2003 - desempenho semelhante ao S&P 500. A Nasdaq, bolsa de ações de tecnologia, subiu cerca de 50%. As bolsas européias também tiveram valorizações mais modestas: Amsterdã (+4,43%), Londres (+13,45%), Paris (+15,19%), Zurique (+18,51%), Madri (+28,17%) e Frankfurt (+37,08%). Com exceção da Tailândia, as bolsas asiáticas encerram o ano com desempenho inferior ao Ibovespa: Malásia (+22,65%), Japão (+24,45%), Coréia (+29,19%) e Cingapura (+31,53%). Os dados são da Broadcast e da Dow Jones.