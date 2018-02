Bovespa fecha com ganho de 0,50%, puxada por NY; Dólar sobe Depois de atingir a mínima pontuação do dia, em baixa de 1,93% no período da manhã, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, reagiu nesta tarde e fechou com valorização de 0,50%, aos pontos, após chegar à máxima de 0,73%. O volume negociado ficou em R$ 2,28 bilhões. A semana que antecede as eleições presidenciais chegou e o mercado de câmbio doméstico colocou o fato, definitivamente, no centro das atenções. Nos dois últimos dias úteis da semana passada, o tema já tinha influenciado os negócios, mas dividia os cuidados com as questões internacionais. Nesta segunda, o cenário político interno ganhou primazia, embora os temores em relação ao desaquecimento da economia norte-americana também estejam por trás do desempenho negativo do real. O mercado doméstico refletiu a melhora das Bolsas em Nova York, que encerraram com ganho (o índice Dow Jones subiu 0,59% e o Nasdaq avançou 1,36%). Os preços do petróleo, que estavam em queda, também inverteram o sinal e subiram 1,49% em Nova York. Com isso, as ações da Petrobras, as de maior liquidez na Bovespa, deixaram o terreno negativo para operar em alta. A ação preferencial da empresa terminou o dia com ganho de 0,42%. Liderando o ranking de maiores altas do Ibovespa ficaram as ações ordinária e preferencial classe B da Eletrobrás, que avançaram 6,28% e 6,07%, respectivamente. Profissionais afirmaram que o papel reagiu à pesquisa de intenção de voto Estadão/Ibope que mostra que ainda existe a possibilidade de um segundo turno nas eleições presidenciais. As ações da Eletrobrás, lembram operadores, têm sido aquelas que mais reagem ao noticiário eleitoral. Dólar No mercado interbancário, o dólar comercial encerrou em alta de 0,54%, cotado a R$ 2,219. A moeda oscilou entre a mínima de R$ 2,20 e a máxima de R$ 2,234. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista terminou com valorização de 0,59%, valendo R$ 2,219. Depois de ficarem por muito tempo apregoando risco político zero no Brasil, os investidores começaram a preocupar-se com o próximo governo. E de uns dias para cá isso está sendo colocado, aos poucos, nos preços dos ativos. O mercado avalia que, agora, a vitória de Lula será mais apertada. Além disso, os escândalos recentes colocaram sob suspeita novos nomes do PT e a avaliação é que isso prejudicou ainda mais a composição de uma equipe de governo petista para os próximos quatro anos. Mais comedidos, outros analistas confirmam que a alta do dólar está atrelada, principalmente, à proximidade das eleições presidenciais. Porém, dizem que não há pânico e que a elevação do dólar dá-se no rastro de uma zeragem de posições "normal e habitual" em véspera de eleição, em qualquer lugar do planeta.