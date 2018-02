Bovespa fecha com perda de 1,05%, apesar de NY O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), o Ibovespa, foi na contramão das bolsas de Nova York no período da tarde. Enquanto os principais índices de Wall Street terminaram o dia em leve alta, o Ibovespa recuou nesta segunda-feira 1,05%, para os 36.556,9 pontos. O índice oscilou entre a mínima de -1,23% e a máxima de 0,65%. O volume financeiro ficou em R$ 1,79 bilhão. Segundo operadores, as ações de Petrobras PN, Banco do Brasil ON e Vale do Rio Doce PNA foram as principais responsáveis pelo recuo da Bovespa. Petrobras caiu 2,40%, BB ON registrou baixa de 4,62% (a maior baixa do índice) e Vale PNA tinha perdas de 1,85%. Petrobras e Banco do Brasil operaram com variação negativa diante da recepção pouco festiva pelo mercado em relação aos seus balanços do segundo trimestre. Já Vale do Rio Doce ainda refletiu a oferta de compra da canadense Inco, feita na semana passada pela empresa brasileira. Em Nova York, as Bolsas terminaram em alta, reagindo ao recuo do petróleo (-1,10%). O índice Dow Jones subiu 0,08% e o Nasdaq, 0,55% Dólar O câmbio voltou ao campo negativo nesta segunda-feira, em reação ao fluxo cambial positivo, ao recuo do risco Brasil e à melhora externa. No cenário internacional, a notícia do dia foi o anúncio do cessar-fogo no Líbano, que provocou mais entusiasmo nos negócios com petróleo (que fechou em queda de mais de 1%) e nas bolsas. O dólar comercial encerrou na máxima, a R$ 2,162, com perda de 0,14%. A mínima registrada pela moeda norte-americana no mercado interbancário foi de R$ 2,158. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar negociado à vista terminou o dia em queda de 0,23%, cotado a R$ 2,161. Nesta segunda, o Banco Central voltou a atuar no mercado à vista e manteve o comportamento da semana passada, e novamente aceitou apenas três propostas à menor taxa pedida pelos participantes, de R$ 2,160.