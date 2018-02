Bovespa fecha em alta ajudada por NY e encosta em recorde

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) subiu nesta quarta-feira, 11, acompanhando o bom desempenho das bolsas de Nova York, e ficou bem perto do recorde histórico de fechamento registrado na última Sexta-feira. O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bovespa - avançou 0,85%, para 56.356 pontos, próximo dos 56.443 pontos do encerramento de sexta-feira. O volume financeiro foi de R$ 4,078 bilhões, em linha com a média diária do ano. Em Nova York, o índice Dow Jones subiu 0,56%. Mercado cambial O dólar fechou em leve queda nesta quarta, após passar o dia atento ao desempenho das bolsas norte-americanas. Com o robusto fluxo cambial positivo, o dólar chegou a cair para R$ 1,88, mas a atuação do Banco Central ajudou a sustentar o mercado. A moeda norte-americana teve leve baixa de 0,05% e encerrou cotada a R$ 1,8920. É o terceiro dia seguido em que o dólar registra o menor valor de fechamento desde outubro de 2000. Nesta quarta-feira, o Banco Central informou que o fluxo cambial positivo bateu novo recorde em junho - US$ 16,561 bilhões. O recorde anterior pertencia ao mês de abril, quando o país teve entrada líquida de US$ 10,7 bilhões.