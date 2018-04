Bovespa fecha em alta apesar de dados sobre PIB dos EUA A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em leve alta nesta sexta-feira, 27, com investidores minimizando dados nos Estados Unidos que mostraram que a economia norte-americana cresceu menos que o esperado e a inflação subiu além das expectativas. A economia norte-americana cresceu apenas 1,3% no primeiro trimestre de 2007, o pior resultado em quatro anos. O resultado, que foi acompanhado por inflação maior que o esperado, chegou a afetar os mercados acionários, mas foi contrabalançado em Wall Street por uma nova série de lucros acima das previsões. Os investidores até tentaram embolsar lucros - na mínima do dia o Ibovespa chegou a cair 1,5% - mas o movimento teve vida curta e o principal indicador da bolsa paulista acabou encerrando com valorização de 0,33%, a 49.229 pontos. O volume financeiro até que foi bom para uma véspera de feriado, R$ 3,26 bilhões. Em Wall Street, o Dow Jones subiu 0,12%. A alta do preço das commodities no mercado internacional também impediu uma realização de lucros mais forte. O índice Reuters/Jefferies CRB, que mede uma cesta de commodities, subiu 1,03% nesta sessão. Entre os destaques da sessão ficaram os papéis da Sadia e da Perdigão, que avançaram 1,88% e 2,76%, respectivamente, depois que a primeira anunciou aumento de 44% do lucro no primeiro trimestre. No acumulado da semana, a bolsa recuou 0,4%, mas no mês ainda exibe ganho de 7,5%. Dólar Após uma sessão com pouca volatilidade, o dólar encerrou em ligeira alta sustentado pela atuação do Banco Central. A moeda norte-americana encerrou vendida a R$ 2,031, com alta de 0,20%, mesma variação do dólar na semana. O BC anunciou pela manhã mais um leilão de swap cambial reverso, operação que tem efeito de uma compra futura de dólares. O leilão teve os mesmos moldes da véspera, com 12.700 contratos em volume equivalente a cerca de 600 milhões de dólares. À tarde, o BC fez mais um leilão de compra de dólares no mercado à vista e aceitou pelo menos sete propostas, segundo um operador. Após o comunicado do dia 13, em que o BC dispensou a necessidade de avisar os leilões de swap cambial reverso com um dia de antecedência, o mercado assistiu a uma série de medidas da autoridade monetária para reduzir a previsibilidade das atuações no mercado de câmbio. Nesta semana, porém, a autoridade monetária deixou de fazer leilão de swap cambial reverso apenas na terça-feira, e a operação desta sexta-feira foi a terceira seguida na primeira metade da sessão. Os negócios também foram influenciados nesta sessão pelo início da formação da última Ptax (taxa média do dólar) do mês, que serve de referência para a liquidação de contratos futuros. Por causa do feriado de 1º maio na terça-feira, alguns investidores anteciparam os ajustes, na opinião dos analistas.