Bovespa fecha em alta após sobe-e-desce por pacote dos EUA A volatilidade dominou a Bolsa de Valores de São Paulo nesta sexta-feira e, após uma reação inicial negativa ao pacote de estímulo econômico dos Estados Unidos, o principal índice acionário doméstico fechou em alta. O Ibovespa subiu 0,82 por cento, a 57.506 pontos. Na semana, entretanto, o índice acumulou perdas de 7,2 por cento diante dos temores de uma recessão norte-americana. "O Brasil é resistente mas não está desconectado da dinâmica global", destacou o BNP Paribas em relatório sobre o efeito da fraqueza norte-americana na América Latina. "Nós vemos o desaquecimento global atingindo o Brasil pelos seguintes canais: exportações e moderação do ingresso de capital, reduzindo os fundos disponíveis para consumo e investimento." Na máxima do dia, o Ibovespa avançou 2,2 por cento --em linha com a indicação de Wall Street e recuperando-se depois de três pregões de forte queda. À tarde, com o anúncio de que o pacote para impulsionar a economia dos EUA deve ser equivalente a 1 por cento do Produto Interno Bruto norte-americano, os mercados acionários perderam força e chegaram a cair. "Numa primeira avaliação parece que (o pacote) é um pouco menos contundente do que as pessoas desejavam", comentou Peter Kenny, diretor-gerente do Knight Equity Markets, em Nova Jersey. A cerca de meia hora do fechamento da bolsa de valores de Nova York, o Dow Jones caía quase 0,80 por cento e o Standard & Poor's 500 recuava 1 por cento. Entre as ações de maior peso no Ibovespa, as preferenciais da Petrobras encerraram em alta de 1,34 por cento, a 71,80 reais, e as da Vale subiram 2,56 por cento, a 46,87 reais. O volume financeiro na bolsa foi de 5,8 bilhões de reais. A segunda-feira, de feriado nos Estados Unidos, é dia de exercício de opções na Bovespa. (Por Daniela Machado)