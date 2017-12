Bovespa fecha em alta de 0,04% e juros futuros recuam A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em alta de 0,04%, em 20.888 pontos. Trata-se de mais um recorde de fechamento do mercado acionário. Nesta segunda-feira, a Bolsa foi influenciada pelas notícias do interesse da Telos (Fundo de Pensão dos Funcionários da Embratel) pela compra da Embratel. A Embratel Participações enviou nesta manhã comunicado oficial à Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) confirmando a informação de que a Telos, após examinar a viabilidade econômica da operação, pretende estruturar um grupo de investidores para buscar a aquisição do controle da companhia. O ministro das Comunicações, Miro Teixeira, informou que já recebeu, por volta das 13 horas, a visita do presidente da Embratel, Jorge Luiz Rodriguez, e da superintendente da Telos, Solange Paiva Vieira. No encontro, o ministro foi informado das negociações de compra da empresa. As ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Embratel reverteram a alta apresentada no início do pregão e fecharam em queda de 5,57%. No mercado de juros futuros, as taxas recuaram. O contrato com juros pós-fixados (DI) com vencimento em janeiro de 2004, negociado na Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) fechou com taxa de 16,620% ao ano, frente a 16,680% ao ano ontem. O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,9420 na ponta de venda dos negócios, em alta de 0,27% em relação aos últimos negócios de sexta-feira.