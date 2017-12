Bovespa fecha em alta de 1% e dólar recua para R$ 2,1360 O anúncio da reestruturação societária de Telemar, com a conversão de todas as ações em ordinárias (ON, com direito a voto), foi o foco de atenções do mercado acionário nesta segunda-feira. O Ibovespa - índice que mede o desempenho das ações mais negociadas na Bolsa - abriu sob o impacto positivo da notícia e chegou a subir 1,62% em seu melhor momento, impulsionado pela disparada das ações de Telemar. As ações ordinárias de Telemar, após leilão que durou mais de 15 minutos, dispararam e passaram a liderar o ranking dos maiores ganhos do Ibovespa. No final do dia, as ações ordinárias da empresa fecharam em alta de 29,01%. As preferenciais (PN, sem direito a voto) subiram 5,54% e o Ibovespa encerrou o dia em alta de 1,0%. O dólar comercial teve um dia de queda e fechou cotado a R$ 2,1360 na ponta de venda das operações, em baixa de 0,09% em relação aos últimos negócios de quinta-feira. Durante o dia, a moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,1410 e a mínima de R$ 2,1310. Com o resultado de hoje, o dólar acumula queda de 1,34% em abril.