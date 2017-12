Bovespa fecha em alta, mas volume é pequeno A Bovespa fechou em alta de 1,64%, com volume pequeno, de R$ 544 mi. A falta de ímpeto bem espelhou a cautela dos investidores, frente à volatilidade dos últimos dias. Mas o mercado esboçou esta reação por causa da relativa acomodação do câmbio e dos bons resultados das empresas de telecomunicação. NY ajudou nesta recuperação parcial da bolsa doméstica. Os índices Nasdaq e Dow Jones operaram em alta durante boa parte do dia. As ações do setor elétrico e as de telecomunicações foram destaques do ranking do Ibovespa. As teles retomaram o fôlego pela bela safra de balanços que vem sendo divulgada ultimamente e pela expectativa de desempenho melhor ainda neste ano. Tele Celular Sul ON disparou 9,72%, a maior alta do Ibovespa. Tele Nordeste Celular PN foi a segunda maior alta, com avanço de 6,82%. Ontem, a companhia divulgou dados preliminares, não auditados, sobre o resultado de 2000. A Tele Nordeste Celular encerrou 2000 com lucro líquido de R$ 26,332 mi, com aumento de 179,50% sobre 1999. CRT Celular PNB avançou 5,41%, a quinta maior valorização do Ibovespa.